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Afyonkarahisar'da sahte gram altın bozdurduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla takibe alınan 2 şüpheli, yaklaşık 3 saatlik takibin ardından kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'da sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla takibe alınan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Sahte gram altın bozdurarak kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu takibe alındı. Yaklaşık 3 saat süren takibin ardından şüpheliler Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerden birinin Sandıklı ilçesinde bir kuyumcuya sahte gram altın verdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber- kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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