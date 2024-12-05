Afyonkarahisar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapalı Pazar yeri yakınlarında bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.