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Afyonkarahisar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kapalı pazar yeri yakınında park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapalı Pazar yeri yakınlarında bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Ramazan Koç - Güncel
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