Haberler

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.

M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü İ.Y.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
Muslera'dan büyük jest: 50 milyon euro'luk yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor

Muslera'dan büyük jest: 50 milyonluk yıldızı Cimbom'a ikna ediyor
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi