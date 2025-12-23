Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.
M.M. (47) idaresindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A'nın (23) kullandığı kamyonla çarpıştı. İki araç da şarampole devrildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü İ.Y.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel