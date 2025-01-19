Afyonkarahisar'da Otomobil ile Tur Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İ.A.V. (48) idaresindeki 34 CRN 958 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Bozan köyü yakınlarında T.B'nin (60) kullandığı 48 AJV 034 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki G.T. (71), S.T. (68), Y.V. (48) ile Z.V. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.