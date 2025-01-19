Üye Girişi
Haberler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle! Listeyi son anda teslim ettiler
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Afyonkarahisar'da Otomobil ile Tur Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil ile Tur Otobüsü Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İ.A.V. (48) idaresindeki 34 CRN 958 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Bozan köyü yakınlarında T.B'nin (60) kullandığı 48 AJV 034 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki G.T. (71), S.T. (68), Y.V. (48) ile Z.V. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
img

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
img

Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak sözler
img

Trump, Netanyahu'ya verdiği talimatı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.