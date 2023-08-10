Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.