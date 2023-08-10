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Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.K idaresindeki 48 AGY 358 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde M.N.G yönetimindeki 03 KH 393 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 48 AGY 358 plakalı otomobildeki N.S, M.S. ve D.S. yaralandı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Devlet Hastanesi Karahisar Güncel Haberler

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