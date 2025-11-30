Haberler

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 23 AB 204 plakalı Elazığ Murat Turizm'e ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki yolculardan F.K. (41) ve N.M.K. (61) hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan İsmail Hakkı Güngör, AA muhabirine, Elazığ'dan Denizli'ye ablasını ziyarete gittiğini söyledi.

Üçüncü moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten Güngör, "Gerek havanın yağışlı olması, gerek şoförün dikkatsizliği ani frenden dolayı araç kayarak şarampole devrildi. Hemen 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Haberler.com
