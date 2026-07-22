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Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Afyonkarahisar'da Bayraktepe Mezarlığı üst kısmındaki otluk alanda çıkan yangına, 8 itfaiye aracı, 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Bağlar mevkisine sıçrayan yangında iki bağ evi zarar gördü.

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bağlar mevkisine sıçrayan yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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