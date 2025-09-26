Afyonkarahisar'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler, 'Özgür Filistin İçin Ayaktayız' pankartıyla yürüyüş düzenleyerek Filistin'e destek verdiler.
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) akademisyen ve öğrenciler, ellerinde "Özgür Filistin İçin Ayaktayız" pankartıyla ilahiyat fakültesi önünden Barış Manço Şölen Alanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Demirtaş, AKÜ Genel Sekreteri Hasan Düzgün ve idari personel katıldı.
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Ayçin Kantoğlu ile telefonla canlı bağlantı kurularak söyleşi yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel