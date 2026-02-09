Afyonkarahisar'da minibüsün motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Z.T. idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracı, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda F.Y. (22) yönetimindeki 34 AL 1208 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel