Minibüs durağı başkanının öldüğü kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 18'e çıktı

AFYONKARAHİSAR'da minibüs durağında Durak Başkanı Osman Bulaş'ın (43) pompalı tüfekle vurulup öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Dörtyol Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı'na ait konteynerde meydana geldi. Birden fazla araçla gelen kimliği belirsiz kişiler ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile pompalı tüfekle ateş edilen Osman Bulaş vuruldu. Yaşanan arbedede ayrıca minibüs şoförü İ.Ç. (38) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, bugün 8 kişi daha gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Osman Bulaş'ın cenazesi, dün ikindi vakti toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı