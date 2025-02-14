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Afyonkarahisar'da Milletvekili ve İl Başkanı Kaza Geçirdi

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İl Başkanı Turgay Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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