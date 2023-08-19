Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 10 kişi yaralandı. İki ayrı motosiklet kazasında 4 kişi yaralanırken, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ise 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.