Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, sürücüler için dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Sinanpaşa ve Sandıklı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki Damlalı Boğazı ile Başağaç Rampası arasında yolda kalan tırlar trafikte aksamaya neden oldu.

Karayolları 31. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kara yolu güzergahındaki trafik akışını düzenleyerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

