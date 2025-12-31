Afyonkarahisar'da kar etkili oluyor
Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, parklar, caddeler ve binaların çatılarında beyaz örtü oluşturdu. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Çevre yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
Trafik polisleri de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel