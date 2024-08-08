Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkisindeki arazide C.K, Ü.Ö, H.K. ile F. K'yi kaçak kazı yaparken yakaladı. Ekipler, kazı alanında bulunan metal detektör, kazma ve cep telefonlarına el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi esnasında Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkisindeki arazide C.K, Ü.Ö, H.K. ile F. K'yi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Ekipler, kazı alanındaki metal detektör, kazma ve 4 cep telefonuna el koydu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.