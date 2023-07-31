Afyonkarahisar'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu

Afyonkarahisar'da güvenlik önlemi alınırken kamyonetin çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu. Kazada yaralanan diğer kişiler ise hastaneye kaldırıldı.