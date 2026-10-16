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Afyonkarahisar'da iki minibüs çarpıştı, biri devrildi; 16 yaralıdan çoğu öğrenciydi

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Afyonkarahisar'da iki minibüs çarpıştı, biri devrildi; 16 yaralıdan çoğu öğrenciydi
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Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde 2 minibüs çarpıştı, araçlardan biri devrildi ve 16 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun öğrenci olduğu belirlendi. Hastanelere sevk edilen yaralıların durumu iyi; polis inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR'da çarpışan 2 minibüsten birinin devrildiği kazada 16 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Erkmen beldesinde, şoförlerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Savrulan minibüslerden biri devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada araçlarda bulunan, çoğu öğrenci olduğu belirlenen 16 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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