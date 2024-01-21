Afyonkarahisar'da İki Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinini müdehalesi ile söndürülürken yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın Sümer Mahallesi'nde ahşap iki katlı bir binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, binanın çatısında hasar meydana gelirken, neden çıktığı ise araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR