Afyonkarahisar'da hayır çarşısı kuruldu

Afyonkarahisar'da "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında hayır çarşısı kuruldu.

İl Müftülüğü tarafından İmaret Camisi'nin bahçesinde kurulan hayır çarşısının açılışı yapıldı.

Programda konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, "Evlilik meselesi bizim en kıymetli, en güzel sünnetlerimizden bir tanesidir." dedi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu da yuva kuracak gençlerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmenin hem dini hem de insani bir görev olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından hayır çarşısındaki stantlar gezildi.