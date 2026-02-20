Haberler

Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. A.O. ve R.O., adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. ile 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.O'yu kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

