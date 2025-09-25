Afyonkarahisar'da içkili yer bölgesi kararı idare mahkemesi tarafından durduruldu

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, belediye meclisinin mücavir alan sınırları içerisinde turizm bölgesi ilan edilen yerlerin "içkili yer bölgesi" olarak ilan edilmesi yönünde alınan kararın idare mahkemesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin 1 Eylül'deki toplantısında oy çokluğuyla "Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde turizm bölgesi ilan edilen yerlerin içkili yer bölgesi olarak ilan edilmesi" yönünde karar alındığı belirtildi.

Hukuk ve usul tanımadan alınan kararın Afyonkarahisar'ın geleceğini doğrudan etkileyecek nitelikte olduğu gerekçesiyle AK Partili meclis üyelerince yargıya taşındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, açtığımız dava sonucunda oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Mahkeme kararında, düzenlemenin usule aykırı şekilde gündeme alındığını, valilik ve emniyetin olumsuz görüşlerinin yok sayıldığını, 'turizm alanı' bahanesiyle şehrin turizmine zarar verildiğini ve belli işletmelere ayrıcalık tanındığını açıkça ortaya koymuştur. Afyonkarahisar'ın turizmini geliştirmek yerine turizm bölgelerini içki bölgelerine çevirmek bu şehre yapılabilecek en büyük kötülüktür. AK Parti Belediye Meclisi grubu olarak, Afyonkarahisar halkının huzurunu, güvenliğini ve hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hiç kimse, çoğunluğa dayanarak devlet kurumlarının uyarılarını yok sayamaz, şehrimizin geleceğini oldubittiye getiremez."