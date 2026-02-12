Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir ev minibüsden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evden 90 bin lira ve dizüstü bilgisayar ile bir minibüsden kablosuz kulaklık çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarını A.İ.Ö'nün yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.