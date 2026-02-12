Haberler

Afyonkarahisar'da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da bir evden 90 bin lira ve dizüstü bilgisayar, ayrıca bir minibüsten kablosuz kulaklık çalan şüpheli A.İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir ev minibüsden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evden 90 bin lira ve dizüstü bilgisayar ile bir minibüsden kablosuz kulaklık çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarını A.İ.Ö'nün yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı

Sahnedeki sözleri için açılan soruşturmada karar verildi
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı

Ayaklarından asılıp işkence edilen Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı

Ünlü oyuncunun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı
Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış

Evine sipariş götürdüğü kadını kayda alıp paylaştı: Giydiği şey...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı