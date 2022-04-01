Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. ile "uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.E'yi gözaltına aldı.

Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.