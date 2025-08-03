Afyonkarahisar'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, hava kompresörüyle motosikletinin lastiğini şişiren 23 yaşındaki İ.A., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak genç kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Muratlar köyünde yaşayan İ.A. (23), evinin bahçesinde hava kompresörüyle motosikletinin lastiğini şişirirken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İhsaniye Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel