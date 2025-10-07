Haberler

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 20 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 20 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliğinde objeler bulunuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla ilçenin Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyü sınırları içerisinde yürütülen adli soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 12 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 1143 tabanca mermisi, 22 fişek, bir av tüfeği namlusu, 35 şarjör, 38 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınan 20 şüpheli salıverildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
