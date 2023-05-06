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Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak etkili oldu, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

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Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak etkili oldu, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu ve sonrasında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak etkili oldu, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran dolu ve sonrasında başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak yağış şehir merkezin de etkili oldu. Birçok vatandaş yağışa hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesiz sokağa çıkanlar yağışı görünce dükkanların tende ve binaların balkon altlarına sığındı. Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle yayalar su birikintileri sebebiyle karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadı. Meteorolojik verilere göre ise yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Karakaş - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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