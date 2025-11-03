Haberler

Afyonkarahisar'da Çocuklara Sıcak Tarhana Çorbası Dağıtılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 'Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere' projesi kapsamında, her sabah çocuklara sıcak tarhana çorbası dağıtılmakta. Proje, bu yıl 143 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da, "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere" projesiyle çocuklara her sabah sıcak tarhana çorbası dağıtılıyor.

Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan proje, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeni hedeflerle ve genişletilmiş kapsamıyla tekrar hayata geçirildi.

Soğuk kış aylarının kendini hissettirmesiyle öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında hafta içi 4 gün merkeze bağlı köy ve beldedeki 89 öğrenciye, cuma günleri de il merkezindeki 5 okulda çorba dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde başladığını söyledi.

Geçen köy okullarında başladığını dile getiren Sünnetci, "Halka o kadar genişledi ki 500 öğrenciyle yola çıktık şu anda ulaştığımız rakam hafta içi 4 gün köy ve beldelerin tamamında 22 bin 500 öğrenciye dağıtıyoruz." dedi.

Organizasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Sünnetci, şöyle konuştu:

"Çorba bizim kendi aşçılarımız tarafından üretiliyor. Tam buğdaylı ekmekler de meslek liselerinde yapılıyor. Bir içen bir daha istiyor. Her cuma kentte 5 okul olmak üzere dağıtım yapılıyor. Toplamda 24 bin öğrenciye her sabah çorba dağıtılıyor. Tüm giderler 'devlet ana' sıfatını alan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanmakta. Bu yıl ki amacımız 17 ilçede kaymakamlıkların vereceği destekle inşallah tüm Afyonkarahisar'a 143 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz."

Veli Özlem Karakaş da bazen çocuklara sabah erken saatte kahvaltı yaptıramadıklarını belirtti.

Karakaş, "Afyonkarahisar'ın soğuk havasında sıcak bir çorba güzel oluyor. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederim." dedi.

Ebru Karacak, "Tarhana çorbasını çocuklara sevdirebilmek çok güzel. Bu projenin devam etmesini isterim." diye konuştu.

Esma Yıldırım, "Çorba dağıtımı çocuklar için güzel bir alışkanlık oluyor. Bazen çocuk iştahsız oluyor yemediği zamanlar oluyor. Burada arkadaşlarını görünce o da çorba içiyor." dedi.

Öğrenci Ahmet Mahmut İde (10) tarhana çorbasını çok sevdiğini bazen sıraya iki defa girdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.