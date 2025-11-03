Afyonkarahisar'da Çocuklara Sıcak Tarhana Çorbası Dağıtılıyor

Afyonkarahisar'da, "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesillere" projesiyle çocuklara her sabah sıcak tarhana çorbası dağıtılıyor.

Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan proje, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeni hedeflerle ve genişletilmiş kapsamıyla tekrar hayata geçirildi.

Soğuk kış aylarının kendini hissettirmesiyle öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında hafta içi 4 gün merkeze bağlı köy ve beldedeki 89 öğrenciye, cuma günleri de il merkezindeki 5 okulda çorba dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, yaptığı açıklamada, projenin geçen yıl Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın himayelerinde başladığını söyledi.

Geçen köy okullarında başladığını dile getiren Sünnetci, "Halka o kadar genişledi ki 500 öğrenciyle yola çıktık şu anda ulaştığımız rakam hafta içi 4 gün köy ve beldelerin tamamında 22 bin 500 öğrenciye dağıtıyoruz." dedi.

Organizasyonun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olduğunu vurgulayan Sünnetci, şöyle konuştu:

"Çorba bizim kendi aşçılarımız tarafından üretiliyor. Tam buğdaylı ekmekler de meslek liselerinde yapılıyor. Bir içen bir daha istiyor. Her cuma kentte 5 okul olmak üzere dağıtım yapılıyor. Toplamda 24 bin öğrenciye her sabah çorba dağıtılıyor. Tüm giderler 'devlet ana' sıfatını alan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılanmakta. Bu yıl ki amacımız 17 ilçede kaymakamlıkların vereceği destekle inşallah tüm Afyonkarahisar'a 143 bin öğrenciye ulaşmak istiyoruz."

Veli Özlem Karakaş da bazen çocuklara sabah erken saatte kahvaltı yaptıramadıklarını belirtti.

Karakaş, "Afyonkarahisar'ın soğuk havasında sıcak bir çorba güzel oluyor. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür ederim." dedi.

Ebru Karacak, "Tarhana çorbasını çocuklara sevdirebilmek çok güzel. Bu projenin devam etmesini isterim." diye konuştu.

Esma Yıldırım, "Çorba dağıtımı çocuklar için güzel bir alışkanlık oluyor. Bazen çocuk iştahsız oluyor yemediği zamanlar oluyor. Burada arkadaşlarını görünce o da çorba içiyor." dedi.

Öğrenci Ahmet Mahmut İde (10) tarhana çorbasını çok sevdiğini bazen sıraya iki defa girdiğini kaydetti.