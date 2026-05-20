Afyonkarahisar'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde belediye binası önünde husumetli olduğu bir kadını bıçakla bacağından yaralayan şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
M.G, belediye binası önünde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan B.Ç. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, cebinden çıkardığı bıçakla B.Ç'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
B.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz