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Afyonkarahisar'da aranan hükümlü 146 yıl 5 ay 24 gün cezayla cezaevine teslim edildi.

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezasıyla araması bulunan M.E.'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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