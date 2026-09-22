Afyonkarahisar'da aranan hükümlü 146 yıl 5 ay 24 gün cezayla cezaevine teslim edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 146 yıl 5 ay 24 gün hapis cezasıyla araması bulunan M.E.'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA