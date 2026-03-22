Afyonkarahisar'da Bayramlaşma Programı

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Taşhan'daki program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı videosunun izlenmesiyle başladı.

AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayı boyunca teşkilatın özverili bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Şahin, bayram sonrasında da sahadaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından partililer, bayramlaştı.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.