Afyonkarahisar'da asırlık pilav geleneği yaşatılıyor
Nisan yağmurlarının ardından şükür amacıyla hazırlanan 'adine pilavı', çocukların maniler eşliğinde topladığı malzemelerle yapılarak vatandaşlara ikram edildi. Etkinlik, Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar mahallede kapı kapı dolaşarak maniler söyledi.
Bulgur, yağ, tuz ve çeşitli malzemeler toplayan çocuklar, geçmişin izlerini günümüze taşıdı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayer