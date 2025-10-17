Haberler

Afyonkarahisar'da 70 Yaşındaki Kadın Açık Kalp Ameliyatı Geçirdi

Afyonkarahisar'da 70 Yaşındaki Kadın Açık Kalp Ameliyatı Geçirdi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 70 yaşındaki Menekşe Taşar, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Afyonkarahisar'da yaşayan 70 yaşındaki Menekşe Taşar, Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla tedavi edildi.

Taşar, nefes darlığı şikayetiyle yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne müracaat etti.

Muayene ve tahlilleri yapılan Taşar'da kalp damarlarında tıkanıklık ve kalp kapaklarında ileri derecede yetmezlik tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erdinç Naseri ve Opr. Dr. Öznur Demirpençe Duman, tarafından kadın hasta açık kalp ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastanın kısa sürede hastaneden taburcu edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
