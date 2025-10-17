Afyonkarahisar'da 70 Yaşındaki Kadın Açık Kalp Ameliyatı Geçirdi

Afyonkarahisar'da yaşayan 70 yaşındaki Menekşe Taşar, Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla tedavi edildi.

Taşar, nefes darlığı şikayetiyle yaklaşık 20 gün önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne müracaat etti.

Muayene ve tahlilleri yapılan Taşar'da kalp damarlarında tıkanıklık ve kalp kapaklarında ileri derecede yetmezlik tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Erdinç Naseri ve Opr. Dr. Öznur Demirpençe Duman, tarafından kadın hasta açık kalp ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastanın kısa sürede hastaneden taburcu edileceği bildirildi.