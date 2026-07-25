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Afyonkarahisar'da 50 aile doğayla iç içe kampta buluştu

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- Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Çocuklar gün boyu aileleriyle oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu sayede de dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Aile bağlarını daha da güçlendirecekler"

Afyonkarahisar'da 50 aile, "Aile Çadır ve Karavan Kampı"nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılan aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da kamp alanında bulunmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Organizasyonun bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirten Akülke, şöyle konuştu:

"Çocuklar gün boyu aileleriyle oyun oynayarak vakit geçirecek. Bu sayede de dijital bağımlılıktan uzak duracaklar. Aile bağlarını daha da güçlendirecekler. Aileler, çocuklarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Beraber yemek sırasına giriyorlar. Oyunlarla takım olabiliyorlar, becerilerini gösteriyorlar. Aile olabilme kavramını burada yaşıyorlar."

Kamp, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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