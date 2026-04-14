Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Özel bir operasyonla gerçekleştirilen yakalamalar sonucunda F.K. ve T.K. cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ile 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan T.K'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz