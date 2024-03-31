Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Burcu Köksal kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 87,48 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 87,48 )
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