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Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Burcu Köksal kazandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 87,48 )

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Ceylan Burcu Köksal AK Parti Politika Güncel Haberler

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