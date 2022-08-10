Afyon haberi: Dinar'dan kısa kısa Afyon haber: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem yaptı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheliye adli işlem yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki sit alanında motosikletle dolaşan S.A. ile D.Y'yü durdurdu. Motosiklet ve şüphelilerin üst aramasında define aramada kullanılan el detektörü ile bazı metal çubuklar ele geçirdi. Ekipler, iki şüpheliye adli işlem uyguladı. Dinar'da uyuşturucu operasyonda 6 kişi yakalandı Dinar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 6 zanlıdan biri gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bir miktar eroin ele geçirildi. Ekipler, araçtaki 5 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem uygularken, bir kişiyi de gözaltına aldı. Güncel AA / Mehmet Kandemir Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

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