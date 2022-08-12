Afyon haber! Afyonkarahisar'da turistlerin çantalarından para çaldığı öne sürülen hükümlü yakalandı Gelen Afyon haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde turistlerin çantalarından para çaldığı iddia edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde turistlerin çantalarından para çaldığı iddia edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi mevkisindeki bir otobüsteki turistlerin çantalarından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, durumundan şüphelendiği otobüsteki R.T'yi kaçmak üzereyken yakaladı. R.T'nin 5 suçtan 11 yıl 20 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit eden ekipler, firari hükümlünün üst aramasında 445 avro ile 1900 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan R.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Mehmet Kandemir Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

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