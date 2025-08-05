Afşin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan biri hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.M. (51) yönetimindeki 06 HA 8898 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolu Kötüre Mahallesi girişinde N.A. idaresindeki 06 E 8558 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan Rabia Arslan (52) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rabia Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
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