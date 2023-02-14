Afşin'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Afşin ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasına yansıdı.