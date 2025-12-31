Haberler

Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Üniversitesinde eğitim gören Afrikalı ve Bangladeşli öğrenciler, ilk kez kar görmenin mutluluğunu yaşadı. Kar yağışında arkadaşlarıyla kar topu oynayan öğrenciler, bu anı kutladılar.

Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.

Afrika ile Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten üniversite eğitimi için Bingöl'e gelen öğrenciler, çetin kış koşullarının etkili olduğu kentte kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kar topu oynayarak çıkardı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kar sevinci yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Çelik, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. Üniversitemizde ilk defa kar gören yabancı öğrencilerimiz oldu. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Yanlarına gelerek sevinçlerine ortak olmak istedik. Üniversitemizde 48 farklı ülkeden gelen 1200 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 110 farklı ülkeden 5 bin yabancı öğrenciye ulaşmak." diye konuştu.

Afrikalı öğrencilerden Muhannad Abbas ise ilk defa kar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bingöl Üniversitesi çok güzel. Arkadaşlarımızla kar keyfi yaşadık." dedi.

Sıdra Khoder de kar görünce şaşırdığını ve sevindiğini anlatarak, arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var