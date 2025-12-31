Bingöl'de Afrikalı öğrenciler kar sevinci yaşadı

Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören Afrikalı öğrenciler, ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı.

Afrika ile Güney Asya ülkesi Bangladeş'ten üniversite eğitimi için Bingöl'e gelen öğrenciler, çetin kış koşullarının etkili olduğu kentte kar görmenin mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler, yağan karın keyfini kampüste arkadaşlarıyla kar topu oynayarak çıkardı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, kar sevinci yaşayan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Çelik, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. Üniversitemizde ilk defa kar gören yabancı öğrencilerimiz oldu. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oldu. Yanlarına gelerek sevinçlerine ortak olmak istedik. Üniversitemizde 48 farklı ülkeden gelen 1200 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 110 farklı ülkeden 5 bin yabancı öğrenciye ulaşmak." diye konuştu.

Afrikalı öğrencilerden Muhannad Abbas ise ilk defa kar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bingöl Üniversitesi çok güzel. Arkadaşlarımızla kar keyfi yaşadık." dedi.

Sıdra Khoder de kar görünce şaşırdığını ve sevindiğini anlatarak, arkadaşlarıyla kar topu oynadıklarını söyledi.