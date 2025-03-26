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Afganistan'da Sağlık Hizmetleri Kesintiye Uğruyor

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Gazne'deki ABD'ye bağlı sağlık merkezinin kapanması, Afganistan'ın kırılgan sağlık sistemini daha da kötüleştiriyor ve kadınlar ile çocuklar için ciddi sonuçlar doğuruyor.

GAZNE, 26 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın Gazne kentinde ABD'ye bağlı bir sağlık merkezi, 23 Mart 2025.

Afganistan'ın halihazırda kırılgan olan sağlık sistemi, ABD yardımlarının önemli ölçüde azalmasıyla daha da kötüleşti. Sağlık hizmetlerindeki kesintiler, başta uzak ve dağlık bölgelerdeki kadınlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca Afgan'ı ciddi şekilde etkiledi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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