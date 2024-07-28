Afganistan'da Kavun Üretimi Artıyor

CÜZCAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde çiftçiler özenle yetiştirdikleri kavunlardan iyi verim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkede 30'dan fazla çeşidi bulunan taze, sulu ve tatlı kavunlar yetiştiriliyor. Kavun, Afganistan'da yaş meyveler arasında en değerli ihraç ürünlerinden biri olmanın yanı sıra, kuru meyve ihracatının da bir kısmını oluşturuyor.