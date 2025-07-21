Afganistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı

Afganistan'da Çocuk Felcine Karşı Aşı Kampanyası Başlatıldı
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Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, 5 yaş altındaki 7,3 milyon çocuğu korumak amacıyla 4 gün sürecek çocuk felci aşı kampanyasına başladı. Ülke genelinde 19 vilayette gerçekleştirilecek kampanya, aşiret büyükleri ve din alimlerinin desteğiyle yürütülecek.

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümetin Halk Sağlığı Bakanlığı, çocuk felcine karşı 4 günlük bir aşı kampanyası başlattıklarını duyurdu. Pazartesi günü başlatılan kampanya, 5 yaşın altındaki 7,3 milyon çocuğu çocuk felci virüsünden korumayı amaçlıyor.

Bakanlık sözcüsü Sharafat Zaman Amarkhil, pazartesi-perşembe günleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında ülkenin 34 vilayetinden 19'unda çocuklara bir doz çocuk felci aşısı uygulanacağını belirtti.

Amarkhil, aşiret büyükleri, din alimleri ve ebeveynleri kampanyanın gerektiği şekilde yürütülebilmesi için aktif katılım sağlamaya ve çocuk felciyle mücadele eden ekiplerle tam işbirliği yapmaya çağırdı.

Amarkhil, "Halk Sağlığı Bakanlığı tüm önleyici tedbirleri uygulayarak bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyor. Çocuk felcine karşı aşı kampanyasıyla da Afganistan'da çocuk felcinin yayılmasını önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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