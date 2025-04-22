Afganistan'da Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başlatıldı

KABİL, 22 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de çocuk felci aşı kampanyası kapsamında bir çocuğa bir doz çocuk felci aşısı yapan sağlık çalışanı, 21 Nisan 2025.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı pazartesi günü 5 yaşın altındaki 11,6 milyon çocuğa çocuk felci aşısı yapmak üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığını duyurdu. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)