Afganistan'ın kuzeyindeki Afgan- Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesinde iftar programı düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programa Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Mezar-ı Şerif'teki Türkmenistan ve Özbekistan başkonsolosları, Taliban yönetiminin Belh Valisi Mevlevi Kudratullah Ebu Hemze, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Taliban geçici hükümetinin Belh Valisi Ebu Hemze, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi. Ebu Hemze, bu ayda hayır işleri yaparak fakir fukaraya yardım edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut ise ramazanda fakirlere ve muhtaçlara yardım edildiğini kaydetti.

Komşusu aç yatarken tok yatmaktan rahatsızlık duyan bir toplum olduklarını ifade eden Turgut, "Bir Müslümanın sorununu mümkünse çözmeye çalışırız. Türkiye bu duygularla geçmişte yardım etmiştir, şimdi de yardım ediyor ve gelecekte de yardım edecektir." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Sağır ise kendilerinin burada sadece yarına güzel insanlar yetiştirmek için var olduklarını dile getirdi.

Afgan Türk Maarif Okullarının 8 vilayette anaokulundan lise son sınıfına kadar okulları, eğitim merkezleri ve yurtlarıyla faaliyetlerini en güzel şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Sağır, bu okullarının, mücadele veren ilim ordusuyla Afganistan'da yeni güzel günlerin habercisi olacağının altını çizdi.

Ramazanla ilgili şiir ve ilahilerin okunduğu program duayla sona erdi.