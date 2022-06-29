Afgan ailenin evinde yangın; 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu NİĞDE'de, Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. NİĞDE'de, Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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