AFAD'ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) taşra teşkilatındaki personeli, cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin cumhurbaşkanı kararı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.

Karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı arama ve kurtarma teknisyeni, arama ve kurtarma teknikeri, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu personel, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme kapsamında da belirtilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyordu.