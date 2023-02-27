AFAD'dan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması Güncel Haberler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucu bazı binaların yıkıldığını, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucu bazı binaların yıkıldığını, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. AFAD'ın sosyal medya hesabından, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan depreme ilişkin paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Deprem sonrasında saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı da yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Malatya Deprem AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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