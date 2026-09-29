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AFAD Başkanı Pehlivan, UNICEF bölge direktörüyle 88 ülkedeki insani yardımı görüştü

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AFAD Başkanı Pehlivan, UNICEF bölge direktörüyle 88 ülkedeki insani yardımı görüştü
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, UNICEF Bölge Direktörü Edouard Beigbeder ve heyetle görüştü. Görüşmede Türkiye'nin 5 kıtada, Filistin başta olmak üzere 88 ülkede yürüttüğü insani yardımlar ve AFAD-UNICEF çalışma planının hayata geçirilmesi değerlendirildi.

(ANKARA) - Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, UNICEF Avrupa ve Orta Asya ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Edouard Beigbeder ve beraberindeki heyetle görüştü.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye'nin beklentisiz ve ayırt etmeksizin 5 kıtada, Filistin başta olmak üzere 88 ülkede gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri ve AFAD ile UNICEF arasında hazırlanan çalışma planının hayata geçirilmesine yönelik hususlar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut da katıldı.

Kaynak: ANKA
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