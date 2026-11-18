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ABU DABİ, 18 Kasım (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankere, salı günü akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırı düzenlendi. Gemi mürettebatından 11 kişinin yaralandığı, bir kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Şirket tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, diğer tüm mürettebatın gemiden güvenli şekilde tahliye edildiği, yaralıların ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kayıp mürettebatı arama kurtarma çalışmalarının ilgili makamlarla koordinasyon içinde sürdüğü kaydedildi.

Şirket ayrıca denizcilerin korunmasının, seyrüsefer serbestisinin ve deniz güvenliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak kamuoyuna resmi kaynaklara güvenme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirket, enerji sektörüne hizmet veren entegre bir deniz lojistiği sağlayıcısı olarak dünya genelinde 100'den fazla müşteriye hizmet sunuyor.

Kaynak: Xinhua